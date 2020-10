Livestream inhijsen brugdeel boven Winschoterdiep

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 20 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET WAT REGEN

Het is vanochtend nog vrijwel overal droog maar het is vrij zwaar bewolkt, en vanmiddag is er door een front kans op regen of motregen. Veel valt er nog niet en de temperatuur komt tot 13 graden. Er staat vandaag een matige zuidenwind.

Vanavond valt er lokaal nog regen, vannacht en morgenochtend neemt de kans op regen duidelijk toe. Mininmumtemperatuur vannacht rond 12 graden. Morgenmiddag klaart het op en valt er nog een enkele bui. Er komt later een vrij krachtige of krachtige zuidwestenwind te staan (windkracht 5 of 6), maar het wordt dan heel zacht met maximum tot 18 graden.

Donderdag is er weer meer bewolking met kans op regen, daarna is het wisselend met zonnige perioden en soms een bui. Maxima aan het eind van de week rond 15 graden, en minimumtemperaturen rond 9 graden.