Smink wordt Koopman Exclusive

REGIO – Sinds 2017 maakt Smink Transport deel uit van de Koopman Logistics Group. Met de overname breidde Koopman haar logistieke dienstverlening in de automotive sector uit met exclusief autotransport op maat. Na drie jaar is het tijd voor een nieuwe passende naam en gaat Smink Transport verder als Koopman Exclusive.



Koopman is expert op het gebied van autotransport en biedt totaaloplossingen voor bedrijven of particulieren met een transportbehoefte. Dealers, importeurs, particulieren en organisatoren van evenementen kunnen bij Koopman terecht voor het transport van voertuigen. “Met de Exclusive diensten spelen we al sinds jaren in op de vraag naar gespecialiseerd autovervoer”, zegt Astrid Smink Manager Operations. “Of het gaat om het vervoer van een prototype, klassieke voertuigen, of het ophalen van auto’s uit faillissementen, alles wat maar een beetje anders of afwijkend is, met Koopman Exclusive bieden wij passend transport.”

Transport op maat

Het wagenpark van Exclusive bestaat uit zowel open als overdekte autotransporters en trailers variërend van een 1-lader tot een 8/9-lader. Met dit wagenpark kan Koopman Exclusive invulling geven aan de meest uiteenlopende transportverzoeken, van klassieker tot vrachtwagen. “Zelfs extreem lage, sportieve auto’s kunnen, dankzij de kleine oprijhoeken van onze transportauto’s, zonder problemen worden geladen”, aldus Astrid.

Flexibel en persoonlijk

Met de naamswijziging is Koopman Exclusive ook verhuisd van Amersfoort naar Nijkerk. De medewerkers van Koopman Exclusive hebben hun intrek genomen bij Koopman Automotive in Nijkerk. “Door deze verhuizing kunnen transportactiviteiten nog efficiënter worden gepland en kunnen we snel inspelen op de verzoeken van onze klanten”.

