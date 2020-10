Spoor en stations tussen Groningen en Winschoten (bijna) klaar voor extra treinen

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Bredere, langere en nieuwe perrons, nieuwe wissels, een aangepast treinbeveiligingsysteem en veiligere overwegen. Het spoor tussen Groningen en Winschoten is (bijna) klaar voor de extra treinen die daar in december gaan rijden. In negen dagen tijd hebben ProRail en spooraannemer Strukton een grote klus geklaard.

Meer dan 150 medewerkers per dag waren er aan het werk in de herfstvakantie. In totaal zijn er ruim 2500 meter spoorstaaf, 3000 dwarsliggers, 4000 ton ballast en 7 wissels vernieuwd. En vanaf juni dit jaar is er 80 kilometer aan nieuwe kabels getrokken, waarvan de laatste kilometers afgelopen week.

December extra treinen

In de nieuwe dienstregeling van december gaat Arriva in de spits naast stoptreinen ook sneltreinen tussen Groningen en Winschoten rijden. Met vijf extra treinen in de ochtendspits en acht in de middagspits krijgen de reizigers meer reismogelijkheden en is er meer plek om te zitten. En met een korter reistijd van negen minuten tussen beide plaatsen zorgt het project Sneltrein Groningen-Winschoten voor een nog betere verbinding tussen regio en stad. De sneltreinen stoppen op station Groningen, Groningen Europapark, Scheemda en Winschoten.

Meer ruimte voor reizigers

Op de stations Zuidbroek en Scheemda is meer ruimte gemaakt voor reizigers en (langere) treinen. De perrons op Zuidbroek zijn langer en breder gemaakt. De oude sporen die niet meer in gebruik waren, zijn daar verdwenen. Station Scheemda heeft naast langere en brede perrons een extra perron gekregen.

Snel en veilig

Om ervoor te zorgen dat de spitstreinen straks veilig sneller en dichter op elkaar kunnen rijden is op diverse plekken het spoorbeveiligingssysteem aangepast, zijn seinen en borden verplaatst en liggen er zeven nieuwe wissels op het traject. Ook op vijf overwegen op het traject zijn extra beveiligingsmaatregelen genomen, zoals beveiliging met overwegbomen. Drie niet-actief beveiligde overwegen zijn opgeheven.

Bijna klaar

De wissels liggen, de beveiliging is er op aangepast en de perrons zijn klaar voor de extra treinen. Strukton is nog niet helemaal klaar. De komende maanden voert de aannemer nog afrondende werkzaamheden uit, zoals inspectiepaden aanleggen langs het spoor (voor personeel), wissels slijpen, liggingsonderhoud, hekwerken plaatsen en werkterreinen opruimen. Dit werk kan grotendeels worden gedaan terwijl de treinen rijden, en waar nodig werkt Strukton nog enkele nachten.

