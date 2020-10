Treant en ABN AMRO tekenen financieringsovereenkomst

GRONINGEN, DRENTHE – De financieringsovereenkomst betekent voor Treant Zorggroep dat zij de middelen krijgt om haar ambitieuze investeringsprogramma te realiseren. Hiermee is de toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen veiliggesteld.

Financiering

Recentelijk heeft Treant Zorggroep samen met ABN AMRO een financieringspakket ontwikkeld van ruim 80 miljoen euro. Met deze financiering kan Treant de komende jaren blijven investeren in een duurzaam en vernieuwend zorgaanbod; zowel in de ouderenzorg, verblijfszorg als in de ziekenhuizen. Hiermee wordt de regio voorloper in Nederland als het gaat om vormgeven van de Juiste Zorg op de Juiste plek.



Investeringsprogramma

Met het realiseren van deze financiering krijgt de toekomst van de zorg in Drenthe en Zuidoost Groningen vorm. Plannen zoals het vernieuwen van huisvesting in de ouderenzorg en het OK-complex in Emmen kunnen hiermee gerealiseerd worden. Voor de medewerkers van Treant betekent het dat zij met passie en professionaliteit zorg kunnen blijven bieden aan onze patiënten en bewoners. Treant gaat met trots en zelfvertrouwen een nieuwe fase in waarbij ruimte is voor verdere ontwikkeling van onze goede zorg.



Toekomstbestendig

Door het concentreren van de spoedeisende hulp in Emmen en het omzetten van de spoedeisende hulpposten in Hoogeveen en Stadskanaal naar basisspoedposten was er lang onzekerheid bij Treant. Met de concentratie in Emmen loopt Treant voor op het overheidsbeleid. In de toekomst wordt het noodzakelijk in Nederland om voldoende volume en schaal te hebben om betere kwaliteit en veiligheid te leveren op het gebied van spoedeisende zorg.

Ingezonden