Bruintje Beer is 100!

MUSSELKANAAL, STADSKANAAL – Bruintje Beer, de beroemde beer die het logo werd van koekjesfabriek Branbergen in Musselkanaal, wordt honderd jaar.

Op 8 november 1920 verscheen het eerste beeldverhaal over de beer in de Engelse krant ‘Daily Express’. De avonturen van Bruintje Beer werden vanaf 1929 ook in de Nederlandse kranten gepubliceerd. Het stripfiguurtje werd zo beroemd dat verschillende bedrijven het als beeldmerk voor hun producten gingen gebruiken.

De brood- en banketfabriek van Branbergen uit Musselkanaal zette het figuurtje op zijn biscuitjes. Het bleek een gouden greep. Branbergen-Musselkanaal en Bruintje Beer werden bijna synoniem. En sinds 1995 staat er een standbeeld van de beer aan de Marktstraat te Musselkanaal. Ter gelegenheid van de verjaardag is er zondag 1 november a.s. in de bibliotheek van Stadskanaal een beeldpresentatie te zien over de geschiedenis van Bruintje Beer en de firma Branbergen. Als toegift worden er nog historische beelden van Musselkanaal vertoond.

De voorstelling begint op zondag 1 november om 14.30 uur en vindt plaats in de Bibliotheek te Stadskanaal, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. In verband met de Coronamaatregelen is reserveren noodzakelijk. Dat kan via de website van het SHC: www.streekhistorischcentrum.nl. Er worden maximaal 30 bezoekers toegelaten, vol is vol.

Bij de foto: Bruintje Beer verscheen ook op de transportmiddelen van de koekjesfabriek Branbergen, zoals hier op een vrachtauto.

Ingezonden door SHC