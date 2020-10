Het rijke filmarchief van Foto, film en videogroep Wildervank

WILDERVANK – De Foto, film en videogroep Wildervank heeft sinds hun oprichting in 1983 een zeer rijk filmarchief opgebouwd.

Heel veel opnamemateriaal is van initiatiefnemer en oprichter Jaap de Weijs. Paul Smalbil, één van de medeoprichters, is nog wel even bezig om al dat oude materiaal opnieuw over te zetten naar het digitale formaat. Zowel beelden van videobanden, als van de nog oudere Super 8 smalfilms waarmee de geschiedenis van de filmgroep was begonnen.

Bert Grootjans is ook van het eerste uur. Hij voorziet overgezette smalfilms zonder geluid van passende muziek. Klaas Brouwer is ongeveer 15 jaar lid. Hij zet de beelden van oude VHS-banden over op DVD of geheugenstick. Henk Steenman is als technische man bij de filmgroep betrokken. En al 8 jaar de verlosser bij storingen of andere problemen. Zo vullen ze elkaar aan met ieder zijn specialiteit.

Op de maandagavond komen de mannen bij elkaar op hun thuisbasis in de oude C.W. Lubbersschool. In de oude lerarenkamer en aanpalende ruimtes hebben ze sinds 4 jaar, na veel omzwervingen, een prachtige eigen plek voor het uitoefenen van hun hobby.

Hun eerste (voorlopige) montagestudio was in de Zuidemastraat op de vliering bij Paul Smalbil. Het daglicht kwam door een klein dakraampje. Vervolgens had de firma Duintjer een ruimte beschikbaar gesteld. Na verdere omzwervingen, en de manufacturenzaak Flip Stevens (tot aan de verkoop van de winkel) vonden ze met hun zevenen een plek op de grote zolder van het bejaardentehuis Westerhave.

Ook dat was een prachtige plek. Naast de montagestudio was er alle ruimte voor hun spullen. Voor de bewoners werden videoverbindingen aangelegd naar hun kamers. Elk feestje in het tehuis werd op video opgenomen. Bewoners konden deze opnames op hun eigen televisie bekijken.

Vanwege de brandveiligheid moest men na 13 jaar in 2003 helaas weer verkassen. Eerst naar de boerderij van Harry Hartsema. Waar een jaar lang alle film en videomateriaal in opslag lag . Vervolgens werd intrek genomen in de oude brandweerkazerne van Wildervank. Ze hebben er 6 jaar vertoeft. De oude CW Lubberschool, op steenworp afstand, is hun achtste locatie (sinds 2017).

In het tijdsverloop van inmiddels 37 jaar is de filmgroep met een scala aan projecten zeer actief geweest. Een zwartwit film over Wildervank uit 1966 was de aanleiding om de filmclub op te richten. De film was door een filmer uit Stadkanaal op Dubbel 8 (de voorloper van Super 8) opgenomen en bij café Boelens vertoond.

Jaap de Weijs belde Paul Smalbil met de vraag om ook een film te gaan maken, maar dan van Wildervank 17 jaar later. Op een oproep in de dorpskrant voor oprichting van een filmclub kwam er respons van o.a. Albert Haddering, Jan Greven, Marinus Doewes en Bert Grootjans. Amateurfilmers met een Super 8 camera, een filmprojector en een montageviewer.

In 1983 ging de pas opgerichte filmclub, naar het idee van Jaap de Weijs, de film over Wildervank opnemen. Op Super 8 kleurenfilm en met geluid. De Stichting Wildervank Vooruit heeft veel van het dure filmmateriaal bekostigd. Elk apart onbelicht filmpje in de filmcassette bevatte drie minuten aan opnametijd. Er is twee jaar aan de film gewerkt en is het met twee viewers gemonteerd. De belangstelling bij de vertoning in café Boelens viel tegen. Met 2 uur lengte werd de film te lang gevonden. Inmiddels 35 jaar later is de film vanwege de nu historische beelden alleen maar interessanter geworden.

Ook trouwerijen, recepties en beelden van festiviteiten zijn nog met de Super 8 camera’s geschoten.

De overstap naar Video 2000 beviel heel goed. Bevatte een Super 8 filmcassette van 22,50 gulden drie minuten film, op een omkeerbare videocassette kon maar liefst 2x 4 uur worden opgenomen.

Gefilmd werd nog met een losse camera aangesloten op een portable videorecorder dat om de schouder hing. Meerdere volgeladen accu’s erbij paraat hebben was een must. De camera was vrij groot en log. De combinatie werd ook gebruikt voor het maken van bedrijfsreportages. Zo zijn er beelden mee gemaakt van tricotage Smidt. Ook werd er het toen nog vrij nieuwe winkelcentrum mee gefilmd.

Omdat Video 2000 niet echt doorbrak is de combinatie niet lang in gebruik geweest. De camera staat nog in het magazijn. Er werd na het stopzetten van de productie van Video 2000 overgeschakeld naar VHS. Het was een videocamera met videorecorder van Philips in één behuizing. Camcorder genoemd met een VHS-cassette er meteen bij in. Dat was een hele verandering en het beeld was beter. Ook de accu’s waren verbeterd. Nog beter was het scherpere Super VHS. Waarmee ook het gewone VHS standaard kon worden afgespeeld.

Later kwamen de kleinere formaten videocassettes op de markt waardoor ook de camera’s compacter werden.

De filmgroep heeft verschillende videoformaten in handen gehad, en ouderwets zien worden. De trouwerijen, beginnend met Video 2000, zijn ook op diverse videosystemen gefilmd.

In 1995 werd in Veendam 50 jaar bevrijding ook groots gevierd. De Film- en Videogroep heeft de diverse festiviteiten van de vrijheidsfeesten gefilmd. Het bevrijdingsfeest in de haven werd gefilmd. In samenwerking met RTV-Noord is de grote optocht op video vastgelegd.

Vier jaar lang heeft de filmclub vanaf 2003 de wedstrijden van BV Veendam opgenomen. Met twee VHS camera’s in het pers-vak op de tribune werd elke thuiswedstrijd vastgelegd. Na afloop van de wedstrijd werd in de VIP ruimte gedeeltes uit de wedstijd vertoond. Na het verliezen van de wedstrijd was daar geen belangstelling voor. Er werd ook wel eens gevraagd om nogmaals een doelpunt terug te laten zien. Tegendoelpunten terug tonen kwam niet in aanmerking.

Voor het belangrijkste doel waarvoor de beelden dienden was het heel nuttig. In de spelersbus naar een uitwedstrijd werden de beelden bekeken voor het analyseren van de verrichtingen van de ploeg. In het tweede jaar werd er nog een tweede recorder bij aangesloten.

Deze werd gestart zodra het spannend leek te worden. Zo verkreeg men kortere gedeeltes voor het vlugger terug kunnen zien. De eerste videorecorder liep constant door.

In 2015 kreeg de Foto, Film en Videogroep van de Stichting Herdenkingsstenen Veendam – Wildervank het eervolle verzoek om op 4 mei op de grens van Veendam en Muntendam het leggen van de stolperstenen te filmen. Deze stenen zijn gelegd bij de huizen waar weggevoerde Joodse medeburgers hebben gewoond. Ze zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen, waar er maar weinigen van zijn teruggekeerd. Het is een indrukwekkende registratie geworden. Nabestaanden hebben de film in grote getale aangevraagd. Waaronder uit Canada, Australië en Israël.

Speciaal voor het leggen van de stolperstenen heeft de Foto, Film en Videogroep twee camera’s van hetzelfde merk en model aangeschaft om na de montage geen verschil in kleuren te krijgen.

Op alle basisscholen in Veendam is door verzetsmensen over het verzetswerk verteld. Bij alle bezoeken zijn daarvan videoregistraties gemaakt door de filmclub.

Onlangs heeft de filmclub een DVD gemaakt van een reünie van oud personeel van het vroegere bejaardentehuis Westerhave. Klaas Brouwer: “Een van de dames heeft kinderen en kleinkinderen. De kleinkinderen hadden nog nooit gezien dat hun hun opa Piet Bruin Slot met een tafel op zijn kin kon jongleren. Ook vouwde hij een krant dubbel en stak die in brand. Bij het toneel had hij voor opoe Veenstra gespeeld.”

“Zijn dochter had wel foto’s, maar geen bewegende beelden. De kleinkinderen reageerden zeer enthousiast bij het zien van de beelden.”

Met de bovengenoemde zwartwit film uit 1966 over Wildervank heeft de Foto, Film en Videogroep nog een gigantische klus af te ronden. Men is bezig om namen van gefilmde Wildervankers op deze film te achterhalen en bij te voegen in de digitale versie. En daarbij ook die van een eerdere zwartwit film uit 1955.

Bij eerstgenoemde was dit nog het gemakkelijkst te doen en zijn de meeste namen inmiddels vermeld. Af en toe vindt Paul Smalbil een naam, die hij in de digitale versie met het videomontage-programma eronder zet. De film uit 1955 is nog niet ingevuld.

Ook is men nog steeds bezig met het digitaliseren van Super 8 films, Dubbel 8 films en videobanden.

Ingezonden door: Henk Drenth