Klus geklaard! Het tweede deel van de Blauwe Loper is geplaatst

WINSCHOTEN, BLAUWESTAD – Vanmorgen is het tweede deel van de Blauwe Loper is geplaatst.

De bouw van de langste fietsbrug van Europa is weer een stap verder. De beweegbare brug boven het Winschoterdiep is vanmorgen geplaatst. Geïnteresseerden konden de werkzaamheden live volgen via blauwestad.nl/blauwe-loper/.

Het brugdeel, dat gemaakt is in de stad Groningen, werd per schip naar Winschoten vervoerd. Naast het Winschoterdiep stonden twee grote hijskranen van elk 700 ton. Die tilden het 23 meter lange en 86 ton wegende brugdeel op zijn plek.

Het verkeer had geen last van de werkzaamheden. Voor de scheepvaart is het Winschoterdiep vandaag gestremd.

Foto’s: Henk Frans