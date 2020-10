DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In de nacht van woensdag op donderdag is koperkabel gestolen van een bouwplaats aan de Geschwister-Scholl-Straße in Meppen. De schade wordt op 2.000 euro geschat.

Tussen vrijdagmiddag en maandagochtend is koperkabel gestolen van een bouwplaats aan de Kuhstraße in Meppen. Daar bedraagt de schade 1.400 euro.

Papenburg

Op 14 oktober is tussen twee en drie uur ’s middags een zwarte VW aangereden. De auto stond langs de kant van het Haubtkanal links in Papenburg geparkeerd. De veroorzaker reed waarschijnlijk in een witte Combi. Hij is doorgereden. De aanrijding is door een getuige gezien. Hij heeft een briefje achter de ruitenwisser van de VW achtergelaten. De politie wil graag in contact komen met deze en eventuele andere getuigen.

Surwold

Vanmorgen is om 11.40 uur brand ontstaan in een schuur aan de Neubörgerstraße in Surwold. De brandweer ging met drie voertuigen en 18 brandweerlieden ter plaatse. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.