Politie zoekt getuigen van ramkraak casino Winschoten

WINSCHOTEN, BELLINGWOLDE – Op donderdag 22 augustus 2019 is er tussen 03.25 uur en 03.40 uur een ramkraak gepleegd op het casino aan de Industrieweg in Winschoten.

In die bewuste nacht rijdt een donkerkleurige Audi A6 achteruit tegen de schuifdeuren en ramt het rolluik. Eenmaal binnen breken drie personen een geldmachine open. Binnen enkele minuten staan ze weer buiten met de inhoud van de geldmachine. Ze vertrekken via de Industrieweg over de brug in de richting van de N367.

Donkerkleurige Audi A6

De drie verdachten zijn goed voorbereid: ze dragen handschoenen, hun gezichten zijn bedekt en ze weten in het casino precies waar ze moeten zijn. De donkerkleurige Audi A6 die bij de ramkraak is gebruikt, wordt eerder die nacht gestolen bij een autogarage in Bellingwolde. In eerste instantie start de auto die ze willen stelen niet. In alle rust verwisselen ze vervolgens de accu. Ook hier weten de daders precies waar ze moeten zijn. Enkele dagen na de ramkraak wordt de auto net over de grens in Duitsland teruggevonden.

Signalement verdachten

Er zijn duidelijke en scherpe beelden van de drie verdachten. Twee van hen zijn langer, de ander is wat kleiner en steviger. Eén van hen draagt een opvallende armband en heeft opvallende donkere wenkbrauwen. De ander draagt een horloge dat goed zichtbaar is. De derde verdachte draagt een rode boxershort van het merk PUMA. Alles duidt erop dat de daders bekend zijn in de omgeving: bij het verwisselen van de accu in de garage weten ze precies waar ze moeten zijn, wat ook in het casino het geval is.

Tips

Heeft u informatie over deze ramkraak? Herkent u een of meerdere van de verdachten op de beelden? Heeft u in uw omgeving personen die na 22 augustus opeens over meer geld beschikten? Heeft u meer informatie over de Audi A6 die is gebruikt bij de ramkraak? Of kent u iemand die veel interesse had in deze Audi toen deze nog bij de garage stond? Herinnert u zich wellicht iemand die kort in het bezit is geweest van zo’n Audi?

Klik HIER voor de bewakingsbeelden.

Weet u iets of hebt u iets gehoord, laat het ons dan weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Alle informatie is welkom, hoe klein ook!