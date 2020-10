Samenstellers boek Landschapsbiografie Westerwolde zoeken nog afbeeldingen

WESTERWOLDE – Op dit moment is de landschapsbiografie voor Westerwolde in de maak.

Een landschapsbiografie is een verhaal over de geschiedenis, kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van een landschap. Van dit verhaal wordt een boek gemaakt. In dit boek komen ook veel afbeeldingen van (het vroegere) Westerwolde.

Voor het boek is men nog op zoek naar een aantal afbeeldingen (foto’s, tekeningen of schilderijen). Heb jij een van de onderstaande afbeeldingen in jouw bezit? Mail deze dan vóór 1 december 2020 naar gemeente@westerwolde.nl en vermeld daarbij dat het voor de landschapsbiografie Westerwolde is.

Korhoender(s) in het veld (vóór 1950)

Rundvee (melkkoeien) in een veenkoloniaal landschap in de periode 1945-1950

Aanplant van de ontginningsbossen bij Sellingen, periode 1940-1960;

Zweedse kornoelje in een bosje (het Brakbos) bij Jipsinghuizen (vóór 1965).

De landschapsbiografie bestaat uit twaalf hoofdstukken. De hoofdstukken gaan onder andere over archeologie, wonen, landbouw en planten en dieren. Het is de bedoeling dat de landschapsbiografie in het voorjaar van 2021 klaar is.

Op 11 juli 2018 werd tijdens de Dag van het Westerwoldse Landschap de officiële aftrap gegeven voor de Landschapsbiografie Westerwolde. Dit werd gedaan door projectleider Jochem Abbes en hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek.

Een keur aan professionals en vrijwilligers maken een nieuw standaardwerk over het verleden, heden en toekomst van het gevarieerde en rijk gelaagde landschap Westerwolde,’het best bewaarde geheim van Nederland’ zoals Caspar Janssen van de Volkskrant dit gebied noemde. In ons land zijn acht landschapsbiografiëen uitgegeven, waarvan één over de Drentse Aa. Dit wordt de eerste landschapsbiografie over een gemeente in de provincie Groningen.

De landschapsbiografie wordt een ode aan het unieke landschap van Westerwolde. Het boek wordt voor een breed publiek geschreven en gaat over het landschap in de breedste zin van het woord: van erfgoed tot beheer. Het moet een kennisfundament vormen voor een duurzame toekomst van de streek. Om die reden zal de biografie, anders dan in de tot dusverre vervaardigde landschapsbiografieën, niet alleen aandacht worden besteed aan de geschiedenis en historisch gegroeide identiteiten van de streek, maar zeker ook aan de huidige kwaliteiten én aan de perspectieven die deze bieden voor een duurzame omgang met dit landschap in de toekomst. De Landschapsbiografie Westerwolde omvat dus zowel verleden, heden als toekomst.

Samenwerkingsproject

De landschapsbiografie is een project van de gemeente Westerwolde, waarbij nauw wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat om een zogenaamd ‘schrijverscollectief’; verschillende specialisten leveren bijdragen op hun terrein. De biografie wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Stichting Gebroeders Hessefonds, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap Gemeente Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Monumenten Westerwolde en de gemeente Westerwolde. De Historische Vereniging Westerwolde en tal van particulieren leveren inhoudelijke bijdragen.

Het boek

Het initiatief voor het boek is genomen door Leontien Kompier, Rieks van der Wal en Theo Spek. De kernredactie wordt gevormd door: Geert Volders, Ruut Wegman, Jan Bakker, Bauke Roelevink, Jochem Abbes en Theo Spek.

Naar verwachting is de Landschapsbiografie Westerwolde in 2021 gereed, in het jaar dat ook de Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde grotendeels afgerond zal zijn. Het boek is bestemd voor de inwoners van Westerwolde, voor het onderwijs, (cultuur) toerisme, (natuurinclusieve) landbouw, beleidsmakers, beheerders en ontwerpers (landschapsarchitecten). De verwachting is dat het boek tussen 350 en 400 pagina’s gaat bevatten, waarvan minimaal 50% met foto’s. De eerste druk zal een oplage van 2750/3000 stuks bevatten.

Op de foto: De officiële aftrap van de Landschapsbiografie Westerwolde tijdens de Dag van het Westerwoldse Landschap, met Jochem Abbes, Bart Huizing en Theo Spek.