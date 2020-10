Uitslaande brand Veendam bedreigt naastgelegen woning

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 21 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE OCHTEND

We hebben een herfstachtige dag met vanochtend langdurig regen en motregen. Daarna valt er vanmiddag eerst ook wat regen maar gaandeweg klaart het op. Dan gaat het harder waaien: eind van de middag en vanavond is er windkracht 4 tot 6, met enkele flinke windvlagen. De temperatuur begint vanochtend bij 12 a 13 graden, maar het maximum is later vanmiddag nog ongeveer 18 graden.

Vannacht is er weer minder wind en opklaringen wisselen dan af met een bui, minimum rond 12 graden. Morgen is er regelmatig zon, maar er zijn ook stapelwolken en plaatselijk valt er een bui. Maximum morgenmiddag rond 15 graden, en een matige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 4).

Vrijdag en zaterdag is het vrijwel droog met af en toe zon, en 13 a 14 graden. Zondag wordt het 14 tot 16 graden maar dan is er kans op wat regen, en begin volgende week is het wisselvallig met maxima van ongeveer 13 graden.