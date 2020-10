Verpleegkundigen, verloskundigen, gynaecologen en zwangeren blij met bevalbad bij Treant

EMMEN – Vanaf dit najaar is het bij Treant mogelijk om te bevallen in een bevalbad. Ziekenhuislocatie Scheper was al wel in het bezit van een bad, waarin zwangeren hun weeën konden opvangen, maar dat bad was niet geschikt om ook daadwerkelijk in te bevallen. Geheel in de lijn van de verbouwing van het Ouder & Kind centrum van Treant in Emmen, werd in september het nieuwe bevalbad geplaatst.

‘Er is veel vraag van zwangeren en verloskundigen naar een bevalbad bij Treant. We zijn dan ook ontzettend blij dat we deze mogelijkheid nu kunnen bieden aan onze zwangeren in de regio’, vertelt Jolanda Bouwhuis, verloskundige bij Treant, enthousiast.

Voordelen bevallen in het water

Een zwangere kan zich over het algemeen goed ontspannen door het water en dit heeft een gunstig effect op het verloop van de bevalling. Tevens is er minder behoefte aan pijnstilling bij de zwangere, omdat het warme water als een natuurlijke pijnstiller werkt. Vrouwen die in bad zijn bevallen, kijken vaak positief terug op hun bevalling.

Bevallen in een bevalbad

Door bovengenoemde voordelen van een badbevalling zijn er minder verloskundige handelingen nodig tijdens de bevalling, de natuur kan beter zijn gang gaan. Natuurlijk houdt de verloskundige de zwangere en baby goed in de gaten.

Het bad is in hoogte verstelbaar, waardoor de verloskundige en de partner de barende in een prettige houding kunnen ondersteunen.

Niet voor iedereen

Wanneer er sprake is van een medische indicatie kan het zijn dat een bevalling in het bad niet tot de mogelijkheden behoort. In dat geval bespreekt de gynaecoloog of verloskundige dit met de zwangere.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het bevalbad? Neem dan contact op met de senior verpleegkundigen van onze afdeling: Tineke Jonker en Renate Tapper 088-1291560.

Foto door: Bianca Verhoef