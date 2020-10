Wie mishandelde cafégangers?

WINSCHOTEN – Heb jij iets gezien van of weet je iets over een ernstige mishandeling zondagavond 11 oktober op De Venne in Winschoten? Dan komt de politie graag in contact met je om achter de daders te komen van deze aanval op twee mannen. Beide slachtoffers liepen door die mishandeling forse verwondingen op.

De politie is met name op zoek naar een vrouw die een van de slachtoffers heeft geholpen. Het tweetal, een 26-jarige inwoner uit de gemeente Westerwolde en een 29-jarige inwoner van Den Haag, was wezen stappen in een café aan de Torenstraat. Rond tien uur vertrokken ze daar om naar een taxi te gaan die ze op De Venne ter hoogte van de Rabobank zou oppikken. Bij het steegje naast de bank stond een aantal jongeren dat de twee vrijwel direct zou hebben aangevallen.

Beide mannen werden waarschijnlijk geschopt toen ze op de grond lagen. De man uit Den Haag liep daarbij onder andere diverse breuken in zijn kaak en een hersenschudding op. Het andere slachtoffer kwam er met lichter letsel vanaf. De aanvallers gingen er na de mishandeling vandoor.

De daders zouden blanke jongemannen van rond de 22 jaar zijn, van wie een licht gekleurd haar had. Weet je iets van deze mishandeling of heb je het gezien dan komt de politie graag met je in contact. Je kunt de politie bereiken via 0900-8844 (recherche Winschoten). Wil je anoniem blijven, bel dan met Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Bron: Politie Oldambt