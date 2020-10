Electroworld Poortman opent nieuwe winkel in de Helling

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 22 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON

Het wordt een vrij mooie dag vandaag en de wind is afgenomen, er is windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. Het is ook niet koud met vanochtend 13 tot 15 graden, en vanmiddag 15 a 16 graden. Er komt wel wat meer bewolking en lokaal kan vanmiddag en vanavond een bui vallen.

Vannacht is het droog met een zwakke tot matige wind en een minimumtemperatuur rond 10 graden. Overdag is het morgen een beetje als vandaag, met ’s ochtends vrij veel zon en in de middag meer bewolking en kans op een paar buien. De maximumtemperatuur is morgen ongeveer 14 graden en de wind is opnieuw matig uit het zuidwesten.

In het weekend waait de wind uit het zuiden tot zuidwesten en het is overwegend droog, pas zondagavond lijkt er kans op een regenfront. Tot die tijd is het meestal droog met zonnige perioden en maxima rond 14 graden.