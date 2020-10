Halloween in De Klinker

WINSCHOTEN – Voor de echte griezelfanaten onder ons hebben we speciaal voor Halloween de film ‘The Shining’ toegevoegd aan onze agenda. De film viert dit jaar haar 40-jarige jubileum met een speciale ‘extended edition’ en keert daarom nog een keer terug op het witte doek. De klassieker is te zien op zaterdag 31 oktober om 20.00 uur.

The Shining, tegenwoordig algemeen beschouwd als een van de beste horrorfilms ooit gemaakt, werd geregisseerd en geproduceerd door Kubrick, die ook het scenario schreef samen met Diane Johnson. De film is gebaseerd op het boek “The Shining” van Stephen King. In de film neemt Jack Torrance (Jack Nicholson) een baan aan als winterconciërge in het afgelegen Overlook Hotel in Colorado, in de hoop daar van zijn writer’s block af te komen. Hij neemt er zijn intrek samen met zijn vrouw Wendy (Shelley Duvall) en zijn zoon Danny (Danny Lloyd), die geplaagd wordt door paranormale visioenen. Maar het schrijven wil niet vorderen en Danny’s visioenen worden verontrustender. Intussen ontdekt Jack de duistere geheimen van het hotel en verandert hij langzaam in een moordzuchtige maniak die zijn gezin doodsangsten laat uitstaan.

Onze horeca is gesloten en daarom is het tijdelijk toegestaan om zelf eten en drinken mee te nemen (m.u.v. alcoholische dranken). Daarnaast kunnen we slechts 30 personen toelaten per zaal, dus er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

