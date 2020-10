Peter Stadens exposeert in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – In de bibliotheek van Ter Apel zijn schilderijen van Peter Stadens te bewonderen.

In de bibliotheek in Ter Apel zijn momenteel twee exposities. In de vitrines vindt u het ruimtelijke werk van David Patty. In David zijn keramische kunstwerken zie je de Indonesische en Molukse cultuur terug. Andere inspiratiebronnen zijn de natuur en vrouwenfiguren.

Aan de wanden van de bibliotheek kunnen bezoekers de kleurrijke schilderijen van Peter Stadens bewonderen. Peter is geboren in Stadskanaal. Hij woont sinds 2014 in Ter Apel. Hij is van jongs af aan, later ook beroepshalve, en nog steeds creatief bezig met verschillende materialen en technieken. Met name houtbewerking was zijn favoriet en dat varieerde van het maken van sieraden tot muziekinstrumenten. Een paar jaar geleden nam hij schilderles en vindt daarin zoveel voldoening dat het houtbewerken op de achtergrond is geraakt. Zijn werk is aanvankelijk realistisch, maar gaat langzamerhand een surrealistische kant op. (Bron: Kunstkring Westerwolde)

Foto’s: André Dümmer