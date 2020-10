Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen zoekt hulp

MIDDEN-GRONINGEN – De nieuwe stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen gaat onderzoek doen naar ontbrekende namen van omgekomen verzetsstrijders en Joodse inwoners uit de gemeente Midden-Groningen. Met de stolpersteine worden zij geëerd met een gedenksteen. De stichting is op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers die willen helpen.



Naar aanleiding van een breed aangenomen motie van de gemeenteraad is de gemeente op zoek gegaan naar mensen die zich hard willen maken voor het onderzoek naar ontbrekende namen op struikelstenen. Na de gemeentelijke herindeling bleek dat het huidige aantal struikelstenen niet compleet is voor de gehele gemeente Midden-Groningen. In sommige plaatsen liggen er al wel stolpersteine, in andere nog niet. Er is nu een aantal mensen die zich ervoor wil inzetten om alle omgekomen Joden, Sinti, Roma en verzetsstrijders uit de gehele gemeente te eren met een gedenksteen.



Medewerkers van de gemeente Midden-Groningen en het historisch archief hebben inmiddels een digitale storymap (nu nog niet openbaar) ontwikkeld met alle struikelstenen die nu al in Midden-Groningen te vinden zijn. Een mooie basis voor de nieuwe stichting om mee verder te gaan.



Stolpersteine

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen of herdenkingsstenen, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. De struikelstenen zijn van beton en op de kop zit een messing plaatje waarin de naam, geboortedatum en andere gegevens gestanst zijn.



Hulp gezocht voor de nieuwe stichting herdenkingsstenen Midden-Groningen

Inmiddels is de voorzitter van de stichting (in oprichting) Herdenkingsstenen Midden-Groningen bekend: Koos van der Span. Hij wil heel graag in contact komen met mensen die bestuurslid willen worden en/of als vrijwilliger willen helpen bij het historisch onderzoek naar slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Midden-Groningen. Er kan met hem via de mail contact opgenomen worden: koosvanderspan@outlook.com.

Ingezonden

Op de foto: Stolpersteine in Onstwedde