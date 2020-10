Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 23 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG EEN BUI

Het is vanochtend rustig en droog maar er kan wel wat nevel of mist voorkomen, de temperatuur ligt om te beginnen rond de 10 graden. Maar er komt ook zon voor en dat is ook vanmiddag zo, maar er is dan ook kans op enkele kortdurende buien. De maximumtemperatuur is niet slecht met 14 a 15 graden, er is vanmiddag een matige wind uit het zuidwesten.

Morgen komt de wind uit het zuidwesten tot zuiden en die neemt dan toe tot windkracht 4 a 5. Morgenochtend is het droog met zonnige perioden, morgenmiddag en morgenavond is het meestal bewolkt, met een maximum rond 15 graden.

Het is morgen droog, maar zondag is een andere zaak, want dan is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Maximum zondag rond 14 graden.