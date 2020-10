De Verhalen van Groningen presenteert twee reizende tentoonstellingen over Tweede Wereldoorlog in Groningen

Canadese militairen en feestvierders in de Langestraat in Winschoten, voorjaar 1945. Fotograaf onbekend, collectie National Archives of Canada.



GRONINGEN – Vanaf zaterdag 24 oktober presenteert De Verhalen van Groningen in samenwerking met Biblionet Groningen een tweetal tentoonstellingen in het kader van 75 jaar vrijheid. Een pop-up tentoonstelling van 50 foto’s vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Groningen, en een digitale tentoonstelling brengt het Gronings-Duitse grensgebied in beeld. De tentoonstellingen reizen tot en met 5 mei 2021 langs bibliotheken in de provincie Groningen.



De eerste locatie is de bibliotheek van Winschoten. Dat is niet zonder reden: Winschoten was in 1974 de eerste VN-stad ter wereld.



In januari 2020 riep De Verhalen van Groningen inwoners van Groningen op om te stemmen op aansprekende oorlogsfoto’s uit de hele provincie. Die fotoselectie maakte deel uit van het project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s van het Instituut voor Oorlogs,-Holocaust- en Genocidestudie (NIOD). Dit resulteerde in een publicatie en een nationale tentoonstelling met oorlogsfoto’s uit heel Nederland.



De 50 Groninger foto’s zijn in de vorm van een pop-up tentoonstelling te bezichtigen. De tentoonstelling reist langs verschillende bibliotheken in de provincie. De indrukwekkende foto’s laten militaire strijd en bevrijding, vervolging en uitsluiting, Duitse aanwezigheid, collaboratie en aanpassing, verzet en repressie en het alledaags leven in Groningen in oorlogstijd zien.

Digitale tentoonstelling: De Gronings-Duitse grens in beeld, 1930-1967

Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is de viering van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties. De landen die samenkomen bij de VN zetten zich in voor vrede en veiligheid door internationale samenwerking. In jaren na de Tweede Wereldoorlog werden de banden met de oosterburen met moeite hersteld. In het Gronings-Duitse grensgebied had dit proces een extra lading. De Gronings-Duitse grens vóór, tijdens en na de oorlog wordt nu in beeld gebracht door de digitale tentoonstelling van De Verhalen van

Groningen. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Groninger Archieven en Biblionet Groningen.

Houd voor het schema met data en locaties de website van De Verhalen van Groningen in de gaten: www.deverhalenvangroningen.nl.

