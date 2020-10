Uitslag Sportverkiezing Midden-Groningen 2019

MIDDEN-GRONINGEN – Vanavond zijn de winnaars van de Sportverkiezing Midden-Groningen 2019 via een livestream bekendgemaakt.

De winnaars zijn: Charlotte Doddema- Sporttalent, Maura Boer en Floor van Dongen van Acrogym Midden-Groningen – Sportploeg, Beejee Westerdijk – Sportvrouw en Mart Karsenbarg – Sportman.

Na afloop van de livestream gingen burgemeester Adriaan Hoogendoorn en wethouder Erik Drenth naar de winnaars om hun thuis de prijs te overhandigen. De uitzending is vanaf zaterdag 24 oktober terug te kijken via https://1url.nl/gmgstream en https://hppy.nl/gmgstream.



Winnaar Sporttalent Midden-Groningen 2019

Charlotte Doddema, 8 jaar oud uit Noordbroek is uitgeroepen tot Sporttalent Midden-Groningen 2019. Ze rijdt BMX en doet dat zeer verdienstelijk. Ze is in 2019 Nederlands Kampioen, tweede op het EK, vierde op het WK en Gelders, Brabants en Veluws kampioen geworden. Verder is ze eerste geworden in de Topcompetitie 4 van Tiel, Topcompetitie 5 van Nuland, Topcompetitie 6 van Klazienaveen en de Finale Topcompetitie (Topcompetitie zijn in Nederland de hoogste wedstrijden). Bij de Nationscup Dessel en bij de Nationscup Uithoorn eindigde ze bij de eerste drie. Ook werd ze in 2019 tweede in de Topcompetitie 1 Venlo, Topcompetitie 2 Baarn en Topcompetitie 3 Luyksgestel.

Winnaars Sportploeg Midden-Groningen 2019

Maura Boer uit Hoogezand en Floor van Dongen uit Groningen van Acrosport Midden-Groningen (voorheen Turninstituut Hoogezand) hebben de titel Sportploeg Midden-Groningen 2019 gewonnen. Zij zijn in 2019 Nederlands Kampioen acrogym geworden in de categorie duo C-lijn senior op het NK in Rotterdam. Na de balansoefening haalden ze voor de tempo-oefening 24,37 punten, de hoogste score bij de duo’s. Met een gemiddelde score van beide oefeningen (47,82 punten) hebben zij het Nederlands Kampioenschap behaald.

Winnaar Sportvrouw Midden-Groningen 2019

Beejee Westerdijk, bowlster uit Hoogezand, is verkozen tot Sportvrouw Midden-Groningen 2019. Ze is het afgelopen jaar Nederlands kampioen Aspiranten single en Nederlands kampioen Aspiranten dubbel geworden. Verder won ze goud in Lelystad (individueel), bij het Jeugdtoernooi Assen (individueel), bij de Hoofddorp Youth Masters (individueel), op de landelijke Steden-ontmoeting jeugd NBF (team) en bij de Nationale Jeugd Trioleague (team). Ze won zilver bij het Toernooi Tiel (team), bij de Youth Masters Rotterdam (IJsselmonde) (individueel), bij YET België (individueel) en ze werd Beste dame in de Bowlingtour Noord (competitie over meerdere toernooien in Noord-Nederland). Tot slot won ze brons bij het landelijk toernooi NBF Bowlster van het Jaar (individueel), werd ze zesde bij de Youth European Tour (YET) Kopenhagen (individueel) en werd ze twaalfde (halve finale) bij YET Frankrijk.

Winnaar Sportman Midden-Groningen 2019

Mart Karsenbarg, golfer uit Hoogezand, is Sportman Midden-Groningen 2019 geworden. Sinds zijn derde golft hij al. Vorig jaar won hij in Slowakije de U21-categorie van een toernooi in de Faldo Series. Hiermee verzekerde hij zich van een uitnodiging voor de Faldo Series Grand Final in de Verenigde Arabisch Emiraten. Daar won hij in de Grand Final de derde prijs. De Faldo Series is een serie golftoernooien, in 1996 opgezet door voormalig topgolfer Nick Faldo.

Corona

Door corona ging de bekendmaking van de Sportverkiezing Midden-Groningen anders dan in andere jaren. Via een livestream konden de genomineerden, hun familie en fans, media en andere geïnteresseerden live de bekendmaking van de winnaars van de Sportverkiezing Midden-Groningen 2019 meemaken.



De sportverkiezing zou eigenlijk op 13 maart 2020 gehouden worden maar door de toen geldende coronamaatregelen is dit verplaatst naar 23 oktober 2020.



In totaal hebben 1.263 mensen hun stem uitgebracht op de genomineerden.

Foto 1: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn overhandigt prijs Sporttalent Midden-Groningen 2019 aan Charlotte Doddema

Foto 2: Wethouder Erik Drenth overhandigt prijs Sportploeg Midden-Groningen 2019 aan Maura Boer en Floor van Dongen van Acrosport Midden-Groningen

Foto 3: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn overhandigt prijs Sportvrouw Midden-Groningen 2019 aan Beejee Westerdijk

Foto 4: Wethouder Erik Drenth overhandigt prijs Sportman Midden-Groningen 2019 aan Mart Karsenbarg

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen