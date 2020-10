Romain door naar de finale Holland’s Got Talent

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 24 oktober 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKEND

We kunnen het weer dit weekend in tweeën delen, want vandaag is het de meeste tijd droog met een enkele bui, morgen perioden zijn er perioden met regen. Die regen komt door een front wat uit Engeland dichterbij komt: vooral morgenochtend is er kans op regen en morgenmiddag is er dan weer kans op enkele opklaringen.

Vandaag is er af en toe ook wat zon maar de meeste tijd is het vanmiddag en vanavond bewolkt. De wind is matig tot vrij krachtig, de maximumtemperatuur voor vandaag is 14 graden.

Ook morgen wordt het ongeveer 13 á 14 graden, dan is er een matige wind (windkracht 3 tot 4). Na dit weekend is het ongeveer 12 graden en een beetje wisselvallig, maar maandag en dinsdag lijken droog te zijn met zon, want buien vallen dan vooral aan zee en op de Wadden. Vanaf woensdag krijgen wij ook weer perioden met regen.