Expositie ‘Eenvoud en essentie’ in Artphy verlengd

ONSTWEDDE – Wegens succes en Corona is de tentoonstelling ‘Eenvoud en essentie’ in Artphy ruim een maand verlengd tot en met 29 november.

In deze bijzondere tijden bieden kunst, cultuur en natuur troost. Bij Artphy vind je dat binnen en buiten in de parktuin en langs de ommetjes rond Wessinghuizen. We gaan dan ook op gepaste manier verder. Artphy is een grote, zeer goed geventileerde ruimte voor (levens)kunst. Acht kunstenaars tonen hun vele kunstwerken. Al vele bezoekers hebben genoten van de tentoonstelling. Allen waren verrast over de vele abstracte kunstwerken, die te zien zijn in Wessinghuizen/Onstwedde. In het luchtkuuroord en bij het mooie herfstweer waait een lichte wind langs de 140 kunstwerken in de 1000m2 grote tentoonstellingsruimte. Ook kunnen de bezoekers op gepaste afstand door de parktuin van grote kunstwerken en natuur genieten. Per uur komen er gemiddeld slechts vier tot zes bezoekers en dus kan met gemak aan de Coronaregels voldaan worden.

Acht kunstenaars uit het gehele land, allen met een uitgebreide staat van dienst: Marian Bijlenga, Wim Biewenga, Peter Geerts, Hans Emmelkamp, Wianda Keizer, Simon Oud, Arie Berkulin en Nico Kok. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is het streven om door indikken en vereenvoudigen tot de kern van de kunst te komen. Steekwoorden zijn helderheid, zuiverheid en ordening. De verschillen zitten in de werkwijze: rationeel met een constructieve vormentaal tegenover gevoelsmatig met een meer poëtische beeldtaal. ‘Wikken en wegen’ kenmerkt het werkproces van deze kunstenaars. Terughoudendheid in plaats van impulsiviteit. Typerend is de lange tijd waarin het kunstwerk tot stand komt.

De expositie duurt tot en met 29 november, alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken. We zijn erg blij dat, we ook de komende maand bezoekers in Artphy mogen ontvangen.Met de Coronaregels, grote ruimten en goede ventilatiemogelijkheden kunnen we samen met de bezoekers rekening houden met ieders veiligheid en zorgen we er voor dat het bezoek zo prettig mogelijk verloopt.

Artphy ligt in Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om te wandelen over een van de ommetjes rond Wessinghuizen/Veele/ Höfte.

Ingezonden door Artphy