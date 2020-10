Groningse bibliotheken leren kinderen online gamen

GRONINGEN – Biblionet Groningen is onlangs gestart met BiebLab Live, een wekelijkse uitzending voor kinderen. Op YouTube kunnen ze meedoen aan de leukste workshops en spellen. Woensdag 28 oktober spelen we tijdens BiebLab Live de populaire game Among Us.

Woensdag 28 oktober gaan Arnoud en Jeroen de online game Among Us spelen. Dit spel speelt zich af in een ruimteschip, waar de spelers zijn verdeeld in twee groepen: bemanningsleden en bedriegers. Terwijl de bemanningsleden verschillende taken moeten uitvoeren, proberen de bedriegers de boel te saboteren. Lukt het de spelers om samen de sabotageacties ongedaan te maken en de bedrieger te onthullen?

Among Us is een spel uit 2017, maar de laatste maanden enorm populair geworden. De online game wordt wereldwijd gespeeld door meer dan 1,5 miljoen mensen. Tijdens de livestream vertellen we hoe dit spel werkt en gaan we met elkaar potjes spelen. De uitzending begint om 15.00 uur en kan je rechtstreeks volgen via youtube.com/bieblab.

BiebLab Live: wekelijkse uitzending

Jaarlijks bezoeken duizenden kinderen de Groningse bibliotheken en doen ze mee aan vele activiteiten. Nu groepsactiviteiten tijdelijk niet door kunnen gaan, schakelt Biblionet Groningen over naar BiebLab, ons YouTube-kanaal voor kinderen.

Tijdens BiebLab Live kunnen kinderen iedere woensdagmiddag vanaf de bank of keukentafel meedoen aan spellen en workshops.

