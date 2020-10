Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 25 oktober 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKJE

Er valt vanmiddag en vanavond plaatselijk nog wel wat regen, maar er komen geleidelijk ook opklaringen bij. De maximumtemperatuur is vandaag een graad of 13 en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, dus de dag eindigt beter dan dat ‘ie begon.

Vannacht en morgenochtend is het droog met vrij veel opklaringen, morgenmiddag en morgenavond is er kans op een bui maar ook dan is het de meeste tijd droog. Maximum morgen opnieuw 12 a 13 graden en een matige wind uit zuidwest tot zuid.

Dinsdag is de buienkans iets groter maar veel valt er niet en er is minder wind. Daarna komen er zones met regen uit het westen naar ons toe, en er is vanaf woensdag ook veel bewolking. De temperatuur verandert dan weinig.