ZUIDBROEK – Vanmorgen is door de brandweer en politie gezocht naar de bestuurder van een te water geraakte auto.

Vanmorgen is bij het verkeersknooppunt A7-N33 bij Zuidbroek een auto in de sloot beland. Rond tien uur werden de hulpdiensten opgeroepen. Het is niet bekend hoe laat het ongeluk is gebeurd.

Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. Er is in de omgeving en in het water naar die persoon gezocht, maar er is niemand aangetroffen.