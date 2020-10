Bezoekers welkom in De Klinker voor films

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 26 oktober 08.00 uur. Door John Havinga

VANDAAG VRIJWEL DROOG

Het zal vandaag nog wel aardig droog blijven met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en hooguit in de tweede helft van de middag een licht, verdwaald buitje. De maximumtemperatuur is vandaag 12 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vannacht en morgenochtend is het droog met brede opklaringen, bij een matige zuidenwind. Het kwik zakt tot 7 graden. Morgen ochtend is het droog met de zon er nog wel even bij. In de loop van de middag volgt er meer bewolking en later in de avond en in de nacht naar woensdag zijn er perioden met regen.

Woensdag zijn er afwisselend wolkenvelden en opklaringen en nu en dan trekt er een bui over. Er zijn donderdag en vrijdag regelmatig perioden met (veel) regen die over ons heentrekken, behorend bij depressies op de Atlantische oceaan die via Engeland naar Scandinavië trekken. De temperaturen liggen eerst rond 12 graden, maar vanaf vrijdag rond 15 graden.