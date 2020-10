Polikliniek en dagbehandeling kind samen op één verdieping in Hoogeveen

Vanaf vandaag bevindt de polikliniek Kindergeneeskunde op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen zich op de zevende verdieping van het ziekenhuis. De dagbehandeling voor kinderen bevond zich al op deze verdieping. De samenvoeging van alle zorg voor kinderen t/m 18 jaar op dezelfde verdieping, past geheel in de visie van Treant op kindergeneeskundige zorg.

‘Met het samenvoegen van de dagbehandeling en polikliniek maken we een sprong vooruit. De kinderarts die spreekuur doet kan snel en makkelijk om de hoek kijken bij een kind/jongere die aan het bijkomen is van een operatie. Aan de andere kant is een kinderverpleegkundige in de buurt die juist op de polikliniek de kinderarts aan kan vullen voor praktische (zorg)tips. We proberen de zorg zo in te richten dat het zo prettig mogelijk is voor patiënt en het gezin’, aldus kinderarts Yvette Bos.

Nieuwe look

De polikliniek is helemaal nieuw en beschikt over vier mooie kamers, waar de zorgverleners, zoals kinderartsen, pedagogisch medewerkers en urotherapeuten hun patiënten zien. De nieuwe afdeling heeft niet de typische uitstraling van een ziekenhuis. Zo wordt de gezamenlijke wachtkamer dusdanig ingericht, dat het meer aanvoelt als een huiskamer dan een wachtkamer in het ziekenhuis. Ook de dagbehandeling wordt vernieuwd. Deze verbouwing is vermoedelijk begin 2021 klaar.

Polikliniek en dagbehandeling

Op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen kunnen kinderen t/m 18 jaar terecht voor een bezoek op de polikliniek Kindergeneeskunde bij een kinderarts en voor een behandeling waarbij een kind niet hoeft te overnachten in het ziekenhuis. Voorbeelden daarvan zijn het verwijderen van keelamandelen, het plaatsen van buisjes, het doen van een kijkoperatie, het verrichten van een allergietest of het toedienen van vocht (bijvoorbeeld bij buikgriep). Ook voor spoedeisende hulp binnen kantoortijden is een kinderarts beschikbaar. Voor zorg waarbij kinderen één nacht of meer moeten doorbrengen in het ziekenhuis, kunnen zij terecht op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Voor spoedeisende hulp geldt dat een kind buiten kantoortijden altijd naar Emmen gaat.

Polikliniek en dagbehandeling Stadskanaal

Op alle drie ziekenhuislocaties van Treant (Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen) is een polikliniek. De dagbehandeling bevindt zich op ziekenhuislocaties Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen. Net zoals Hoogeveen krijgt ook Stadskanaal een nieuwe look. Stadskanaal moet alleen nog even wachten; die verbouwing staat gepland voor eind 2021.

Ingezonden

Foto: kinderarts Andra de Vries in de nieuwe wachtkamer bij haar patiënt