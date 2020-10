Gemeente Stadskanaal vanavond in het programma Een Vandaag

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 27 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt eigenlijk een vrij mooie dag want er zijn veel en ook brede opklaringen. Er kan vanmiddag een enkele bui vallen maar het blijft bij ons vrijwel overal droog tot in de avond. Er staat een matige zuidwestenwind -windkracht 3 tot 4-, de maximumtemperatuur is ongeveer 13 graden.

In de loop van vanavond en vannacht is er af en toe regen te verwachten, tot morgenochtend kan 2 tot 4 mm aan neerslag vallen. Overdag is er morgen af en toe zon maar er is meer bewolking dan vandaag en er is dan kans op een bui; morgenavond zijn er meer buien en dan is er ook kans op onweer.

Ook donderdagnacht is het nog buiig, donderdag is wat regen te verwachten. Vrijdag is ook niet helemaal droog maar de middagtemperatuur stijgt dan naar 15 a 16 graden. Al met al afwisselend weer deze week, met vooral vandaag ook brede opklaringen.