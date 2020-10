Hunebedcentrum start met ‘Digitale archeoloog op school’

BORGER – Het Hunebedcentrum is gestart met het geven van online lessen over de archeologie en de prehistorie, waarbij de hunebedden en zijn bouwers – de hunebedbouwers – centraal staan.

De afgelopen maanden merkt het Hunebedcentrum niet alle leerlingen te kunnen bereiken door de vereiste coronamaatregelen. Archeoloog Nadine Lemmers start met het geven van lessen via de virtuele weg met als doel zoveel mogelijk kinderen te leren over het leven van de hunebedbouwers. De eerste online lessen van de pilot slaan aan – de scholen boeken de les als voorbereiding op een bezoek, maar ook als vervanging wanneer een bezoek niet mogelijk is. Het museum hoopt in deze tijd het onderwijs te kunnen ondersteunen bij het geven van lessen in nood.



Hunebedles met digitale archeoloog

Gewapend met echte voorwerpen en replica’s geeft Nadine les via het scherm. Nadat de verbinding met het klaslokaal is gemaakt, vertelt de archeologe aanstekelijk over het leven in de prehistorie en de archeologie. Kinderen kunnen vragen stellen, waardoor een interactieve les ontstaat.“Je ziet dat kinderen enthousiast zijn en goede vragen hebben verzonnen. Op deze manier kunnen we toch het verhaal van de hunebedbouwers vertellen en de kinderen meenemen in het leven van deze mensen. Door deze manier van lesgeven verdwijnt de afstand tussen het onderwijs en de archeologie. Je ziet kinderen soms met open mond naar de voorwerpen staren!”, aldus Nadine Lemmers.



Oerschool

Het Hunebedcentrum wil meer zijn dan een fysiek museum en met de fysieke beperkingen in deze Coronatijd is het idee van de Oerschool in een stroomversnelling gekomen. Het online lesgeven met een archeoloog is een belangrijk onderdeel van deze opzet. “We willen dat kinderen online meegenomen worden in het verhaal. Naast de hunebedles zullen andere themalessen worden ontwikkeld voor het onderwijs. Nu prikkelen we de fantasie tijdens schoolbezoeken, maar met de Oerschool willen we dat ook online en in het klaslokaal doen. In de toekomst willen we via virtuele weg een rondleiding verzorgen, een archeologisch monument bezoeken, een workshop geven of een ontmoeting mogelijk maken tussen de leerlingen en de prehistorische mensen – onze oermensen.”



Het belang van educatie

Directeur Harrie Wolters benadrukt het belang van educatie en ziet volop mogelijkheden voor het Hunebedcentrum. “Online is nu belangrijker dan ooit en als museum wil je natuurlijk kennis overdragen. Als dat niet met exposities kan, dan ga je op zoek naar andere vormen. Wie wil er nou geen les van een archeologe die meer vertelt over het onderwerp dat je met de klas behandeld?” Niet alleen aan de basisschoolkinderen is gedacht: “Onze lezingen zijn tegenwoordig online te volgen en daarnaast maken we ook allerlei video’s en ook ons e-magazine blijft maar groeien. We zijn constant op zoek naar manieren om onze verhalen te vertellen, daar zijn we best goed in.”

Ingezonden