Interne beslommeringen: cabaret bij het SHC in de bieb

STADSKANAAL -Op zondagmiddag 8 november brengt Henk Boogaard uit Apeldoorn zijn cabaretprogramma ‘Interne Beslommeringen’ in het kader van de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum. Boogaard gaat in zijn programma in op zijn omgang met dagelijkse ‘taalcliché’s’ . Zijn voorstelling gaat over contact maken en wat je daarbij eigenlijk zegt. Is ‘Hoe gaat het?’ een standaard openingsvraag of gaat het om meer dan dat? En wat als een argeloos toegeworpen ‘Fijne dag!’ helemaal niet zo fijn is?

Voor mensen met autisme kunnen wat ‘gewone’ zegswijzen en begroetingen lijken, voor nogal wat verwarring zorgen. Dat geldt ook voor Henk Boogaard. In zijn voorstelling vertelt Henk dat alles wat gezegd en geschreven wordt, één op één bij hem binnenkomt. Door alles letterlijk te nemen heeft hij vaak veel moeite om te begrijpen wat de gebruikelijke clichés in onze dagelijkse communicatie betekenen. In zijn zelfgeschreven liedjes, gedichten en andere teksten laat hij op humoristische wijze horen wat hem opvalt in ons taalgebruik en hoe dat bij hem overkomt. Zijn interactieve cabaretvoorstelling zet je aan het denken en helpt je om je vaste denkpatronen in conversatie te doorbreken.

De voorstelling begint om 14.30 uur. In verband met de maatregelen tegen corona is reserveren verplicht. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl

De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2.

Bij de foto: Henk Boogaard tijdens een eerdere voorstelling in het SHC.