Lichtsnoer in Westerwolde om elkaar een hart onder de riem te steken

WEDDE, WESTERWOLDE – Dorpsraad Wedde heeft, in samenwerking met andere dorpsraden/belangenverenigingen in de gemeente Westerwolde, het initiatief genomen om zaterdag in Westerwolde een “lichtsnoer” te maken.



Tijdens bestuursvergadering juni j.l. van ‘’Dorpsraad Wedde’’ ontstond een idee om gezamenlijks iets met licht te doen in deze donkere coronatijd. Al snel werd besloten om de hele gemeente Westerwolde hierbij te betrekken, want soms zou je het nieuws willen uitzetten en dat het weer was als vroeger.

Dit vroeger is slechts negen maanden geleden, maar het voelt als veel langer. Het is nu voor iedereen een moeilijke tijd, het begon in maart: heel Nederland in lockdown en het werd iets beter, we kregen in mei weer wat meer vrijheid, het werd zomer/vakantietijd en in september kwam corona in alle hevigheid terug. Ook in Westerwolde zijn besmettingen geconstateerd. Niemand weet hoe lang we nog in de ban zijn van dit virus, maar eens zal deze onder controle zijn. Denk maar aan het lied van Ede Staal ‘’Het, het nog nooit zo donker west of ’t wordt altied wel weer licht’’

Ook voor ons zal deze zin van toepassing zijn, al moeten we ons nu ook weer zo veel mogelijk aan de regels van het R.I.V.M. houden. Daarom deze oproep om elkaar ‘’een hart onder de riem te steken’’. Laat in zo veel mogelijk huizen zaterdagavond en de hele nacht goed zichtbaar vanaf de straat een lampje in de vensterbank branden. En verbind zo huizen, straten en dorpen met elkaar. Zo zijn we samen sterk en verbonden in deze onzekere periode. Alle inwoners van gemeente Westerwolde, die zich inzetten om het virus buiten de deur te houden door alle regels na te volgen, verdienen deze waardering.

Houd je zoveel mogelijk aan de R.I.V.M regels en blijf gezond.

Ingezonden