WESTERWOLDE – Pleegouders in Westerwolde krijgen complimenten voor hun inzet.



Alle pleegouders in Westerwolde ontvangen deze week het Pleegzorgcompliment. Zij krijgen dit compliment voor hun belangrijke werk en inzet. Zij vangen kinderen op die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.



Wethouder Wietze Potze: “Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Maar soms lukt dat (even) niet. Voor deze kinderen worden pleeggezinnen gezocht. Dit zijn gezinnen, waarbij kinderen

in een normale gezinssituatie terecht komen. Zo voelen ze zich thuis en kunnen ze veilig opgroeien. Soms is pleegzorg voor een paar maanden, soms een paar jaar. Maar ook voor bijvoorbeeld één dag in de week of

twee weekenden in de maand. En het liefst in hun eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes, school of sportclub houden.”



Benieuwd wat jij kunt doen?

Landelijk is er een tekort aan pleegouders. Ook in de provincie Groningen is er een tekort. Hierdoor vallen er kinderen tussen wal en schip. Daarom wordt tijdens de week van de pleegzorg (28 oktober t/m 4 november) extra aandacht gevraagd voor pleegzorg. In de gemeente Westerwolde zijn pleegouders actief via Elker, Leger des Heils, William Schrikkergroep en Yorneo.

Weten wat jij kunt doen? Kijk op openjewereld.nu.

Ingezonden