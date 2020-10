Sobere Holocaust Shoah herdenking in Winschoten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 28 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt vandaag een onbestendige dag met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Veel zon is er niet al zijn er ook enkele opklaringen, maar buien kunnen vanmiddag flink uitpakken, met kans op onweer of hagel. De maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden, de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

Ook vanavond en vannacht valt er nog af en toe regen, maar morgnochtend is het droog en dan is er af en toe veel zon. Morgenmiddag raakt het bewolkt en aan het eind van de middag en morgenavond valt er regen. Ook morgen is de maximumtemperatuur een graad of 12, en ook dan is er een matige zuidwestenwind.

Vrijdag begint met een bui maar dan wordt het droog en het klaart op, maximum dan 13 á 14 graden. Het komend weekend is zaterdag een zachte dag met 15 á 16 graden, zondag komt er opnieuw regen bij 14 of 15 graden.