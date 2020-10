Succesvolle pilot Onderwijs Ondersteuningsklas De Visvijver krijgt vervolg

VEENDAM – Bij de start van het schooljaar 2019-2020 is op Kindcentrum Westerwinde een pilot gestart met een Onderwijs Ondersteuningsklas. Acht kinderen kunnen nu naar school en worden in de klas ondersteund door één jeugdhulpverlener in plaats van elk een eigen ondersteuner in de klas. Het afgelopen jaar laat positieve resultaten zien op het gebied van de ontwikkeling van de leerlingen en geeft leerzame inzichten over de samenwerking tussen zorg en onderwijs. De pilot heeft dit schooljaar (2020-2021) een vervolg gekregen in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen.

Pilot Onderwijs Ondersteuningsklas

De Onderwijs Ondersteuningsklas is ontstaan vanuit de samenwerking tussen de partners van het Kindcentrum Westerwinde in Veendam. De Onderwijs Ondersteuningsklas voorziet in de vraag naar ‘onderwijs met zorg’ voor jonge kinderen die op dit moment niet naar school gaan of niet het meest passende onderwijs met zorgondersteuning krijgen. Voorbeelden zijn de kinderen die in een zorginstelling verblijven en niet naar school gaan, kinderen die nu niet op de goede plek binnen het onderwijs zitten of kinderen uit Veendam die in andere gemeenten naar school gaan. Om naar school te kunnen is voor deze kinderen, naast de mogelijkheden van het passend onderwijs, ook jeugdhulp noodzakelijk.

Vaste jeugdhulpverlener per klas

In deze pilot is er gekozen voor één vaste jeugdhulpverlener voor de klas, naast een leerkracht en onderwijsassistent. Dit vervangt individuele ondersteuners voor elk kind in de klas. Wethouder Ans Grimbergen: “De meeste leerlingen zaten eerst op het kinderdagcentrum. Zij konden door hun lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen niet naar school. Door de intensieve samenwerking tussen leerkracht, onderwijsassistent en jeugdhulpverlener volgen deze kinderen nu een op hen toegesneden onderwijs- en zorgprogramma. Door de jeugdhulp op deze manier samen met het onderwijs slimmer in te zetten wordt de effectiviteit verhoogd én worden kosten bespaard. De jeugdhulp in deze klas is niet individueel, maar voor de hele klas georganiseerd. Daardoor is er meer overzicht en duidelijkheid voor de kinderen en de school. Voor de leerkrachten en begeleiders is het eerste schooljaar leerzaam geweest. Ik ben trots om deze pilot samen met de partners in het kindcentrum uit te voeren, maar ook dat de gemeente Midden-Groningen hierbij is aangesloten en de visie van de gemeente Veendam deelt.”

Ervaringen delen

Voor de Onderwijs Ondersteuningsklas in de gemeente Veendam worden onderwijs en jeugdhulp op een andere manier gecombineerd en gefinancierd. De pilot is daarom ook opgenomen op de uitvoeringsagenda van de Transformatieagenda Jeugdhulp, omdat deze wijze van samenwerking bijdraagt aan de doelstelling om kinderen zo positief en veilig mogelijk te laten ontwikkelen. De ervaringen die worden opgedaan worden gedeeld met andere scholen en gemeenten. Voor de jeugdhulpondersteuning in deze groep heeft Cosis, in afstemming met alle partners, een subsidie gekregen van de gemeente Veendam en Midden- Groningen voor de inzet van ondersteuning in de klas. De klas heeft één vaste jeugdhulpverlener en kan waar nodig beroep doen op de expertise die Cosis in huis heeft. De partners zijn van mening dat de jeugdhulp voor de kinderen in deze klas op deze wijze effectiever en efficiënter wordt ingezet.

Kindcentrum Westerwinde

Kindcentrum Westerwinde in Veendam bestaat uit het speciaal basisonderwijs (de Wim Monnereau school) en de onderbouw van het speciaal onderwijs (de Margaretha Hardenbergschool). Daarnaast huisvest de school een groep (voorschoolse) leerlingen van Elker en Cosis. Samen met zorgaanbieders, ouders en de gemeente Veendam worden de samenwerkingsmogelijkheden besproken om de ontwikkelingskansen voor alle kinderen te optimaliseren. Eén van die kansen is de inrichting van een Onderwijs Ondersteuningsklas.

Ingezonden