WEDDE – Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er dit jaar geen Sinterklaasintocht in Wedde.

“Met pijn in ons hart hebben we als Sinterklaascomité moeten besluiten dat we dit jaar geen Sinterklaasintocht kunnen en mogen organiseren. Dit in verband met de huidige maatregelen omtrent het coronavirus. We hopen volgend jaar in goede gezondheid de Sint en zijn Pieten weer in Wedde te mogen verwelkomen. We gaan dan onze uiterste best doen om er in 2021 een extra groot feest van te maken, samen met jullie” schrijft Sinterklaasfeest Wedde op Facebook.