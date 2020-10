Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 29 oktober 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VANAVOND REGEN

Er kan vanochtend lokaal een bui vallen maar de meeste plaatsen zijn droog met veel opklaringen. Vanmiddag is er ook nog af en toe zon en het blijft droog, pas vanavond gaat het vanuit Drenthe regenen. Daarbij komt de maximumtemperatuur vanmiddag te liggen op ongeveer 12 graden, de wind is matig uit west tot zuidwest.

Vannacht en morgen kan het af en toe ook nog regenen, en het zal morgen meestentijds bewolkt en grijs zijn. Toch wordt het morgen niet koud met 13 á 14 graden.

Voor zaterdag liggen de kaarten beter: dan is er vrij veel zon en is het droog met een maximum van 16 graden. Zondag is een bui mogelijk maar ook dan is het vrij zacht, en maandag is zelfs 17 of 18 graden mogelijk. Daarna gaat de temperatuur terug omlaag naar 12 graden.