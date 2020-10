Hulp voor inwoners Nieuwolda en Wagenborgen om gas te besparen

NIEUWOLDA, WAGENBORGEN – Nieuwolda en Wagenborgen hebben een subsidie gekregen van ruim 4,7 miljoen euro om over te stappen op groen gas en om gas te besparen. De dorpen hebben deze subsidie ontvangen omdat zij een van de landelijke proeftuinen voor aardgasvrije wijken zijn. Deze winter gaat de proeftuin, die de naam Nieuwborgen.net heeft gekregen, van start met de eerste activiteiten. Inwoners uit beide dorpen krijgen dan een financiële bijdrage voor het nemen van kleine maatregelen om gas te besparen.

Waarm en Zuneg thoes

Inwoners uit Nieuwolda en Wagenborgen kunnen hun huis de komende winter warmer en zuiniger maken. Nieuwborgen.net gaat hen hierbij helpen met de campagne ‘Waarm en Zuneg thoes’. De komende tijd valt er bij alle dorpelingen hierover meer informatie op de mat.

Bespaartas

Voor ieder woonadres stelt Nieuwborgen.net een Bespaartas ter waarde 50 euro beschikbaar. In de Bespaartas zitten artikelen waarmee inwoners thuis gemakkelijk gas kunnen besparen. Denk bijvoorbeeld aan een deurdranger, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. Inwoners kunnen zelf een keuze maken uit verschillende mogelijkheden.

Bijdrage voor kleine aanpassingen thuis

Nieuwborgen.net betaalt later deze winter per woonadres 1.845 euro mee aan verdere kleine aanpassingen in huis. Dan gaat het bijvoorbeeld om het isoleren van verwarmingsbuizen of het beter afstellen van ramen en deuren, zodat het minder tocht. Ook kunnen inwoners advies inwinnen over het nemen van grotere maatregelen om gas te besparen.

Grote maatregelen

Naast de kleinere maatregelen wil Nieuwborgen.net ook grotere maatregelen mogelijk maken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het isoleren van het dak of het plaatsen van een warmtepomp. Deze winter gaat hiervoor een proef van start bij 15 woningen in Wagenborgen en 15 woningen in Nieuwolda. Deelnemers aan de proef krijgen advies over en een financiële bijdrage voor het nemen van grotere gasbesparende maatregelen. Als de proef slaagt, mogen alle huishoudens uit beide dorpen gebruik maken van het aanbod om grotere maatregelen te nemen.

Officiële aftrap

Op maandag 19 oktober was de officiële aftrap van ‘Waarm en Zuneg thoes’. Wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt en wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl overhandigden hiervoor de Bespaartas aan Frank Luitjens, inwoner uit Wagenborgen en bestuurslid van Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen. Luitjens: “Met deze Bespaartas kunnen we weer een stapje zetten om energiezuiniger te worden. Het zit vol handige kleine items om gas te besparen. Dat is goed voor het klimaat en fijn voor de portemonnee.”

Over Nieuwborgen.net

In 2018 is het idee ontstaan om de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Inwoners die dat willen, mogen overstappen op groen gas. Er is gekozen voor groen gas als alternatief voor aardgas, omdat er in Nieuwolda een biovergister staat die groen gas kan leveren. Het is de bedoeling dat de biovergister in 2022 groen gas gaat leveren aan beide dorpen. Nieuwborgen.net is een initiatief van gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis. Een aantal bewoners uit Nieuwolda en Wagenborgen, de zogenaamde Koplopers, werkt actief mee aan de uitwerking van de plannen.