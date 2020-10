IVN laat nog meer kinderen natuur beleven door overname Natuurschool

GRONINGEN, DRENTHE – IVN Natuureducatie neemt vanaf 29 oktober de Natuurschool (www.natuurschool.nl) over, de organisatie die al 30 jaar kinderen de natuur laat beleven met schoolreisjes en excursies in Noordwijk en Lauwersoog. Met deze overname wordt de continuïteit van de Natuurschool gewaarborgd en kan IVN nog meer kinderen de natuur laten beleven.

Mark Tuit, directeur IVN Noord: “Deze overname past in het DNA van IVN. We hebben al tientallen jaren een uitgebreid aanbod voor het onderwijs, van campagnes tot schoolbrede projecten, waarbij thema’s als bijen, klimaat, energie, dieren, afval en biodiversiteit aan bod komen. Een onvergetelijk schoolreisje naar de natuur is daarbij iets dat we ieder kind gunnen in zijn of haar schoolcarrière. We zijn dus heel blij dat we ons aanbod op deze manier kunnen versterken.”

Spelen tot je groen ziet

De Natuurschool biedt al 30 jaar natuurschoolreisjes aan voor het basis- en voortgezet onderwijs en is een begrip in Nederland. De afgelopen jaren bereikten ze hiermee 500.000 leerlingen en brachten ze de groene speel- en leeromgeving tot leven. Op schoolreisje met de Natuurschool betekende een actieve dag in de buitenlucht, plezier beleven met je klas, uitwaaien en ook nog wat opsteken over de natuur. Wadlopen, sleepnetvissen op het strand, actieve spellen en nog veel meer activiteiten die ervoor zorgden dat je speelde tot je groen zag. En dat blijft zo. ib Huysman, die de Natuurschool in 1989 oprichtte en sindsdien directeur was: “Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn ‘levenswerk Natuurschool’ bij IVN in goede handen is en een bloeiende toekomst tegemoet gaat.”

Leren over wordt houden van

Kinderen worden dankzij de natuur creatiever, socialer en gezonder. Daarnaast zorgen bijzondere natuuravonturen in je jeugd ervoor dat je de natuur in je hart sluit en hier ook beter voor wil zorgen. We laten jong en oud daarom beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Ontdekkend leren met hoofd, hart en handen staat altijd centraal. De activiteiten van de Natuurschool sluiten hier naadloos bij aan. Beroepskrachten en gidsen van IVN gaan samen de natuurschoolreisjes vormgeven en ervoor zorgen dat ze aansluiten bij het huidige onderwijsaanbod, waaronder ook het aanbod op onze buitenlocaties; Het Woldhuis in Apeldoorn en De Veldhoeve in Orvelte.

Ingezonden door IVN