DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag is om kwart voor twee de buitenspiegel van de Opel Adam van een 19 jarige vrouw uit Moormerland kapot gereden. De vrouw reed op de Norderstraße in de richting van de haven in Weener toen bij een plek waar aan de weg wordt gewerkt een tegemoetkomende medeweggebruiker onvoldoende afstand hield en tegen de spiegel reed. De veroorzaker, die vermoedelijk in een wat oudere donkere VW Polo reed, is doorgereden. De politie verzoekt getuigen van het ongeval zich te melden.

Papenburg

Gistermorgen is om 7.20 uur een bestuurder van een Skoda Octavia over twee op de weg liggende klinkers gereden. Dit was op de B70, vlakbij de kruising met de Oldenburger Straße. Zijn auto raakte beschadigd. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de klinkers.

Dinsdagmiddag is op de parkeerplaats bij de Lidl aan de Bolwinsweg in Papenburg een zwarte Hyundai aangereden. De auto raakte daarbij beschadigd. De aanrijding vond tussen 11.15 en 11.35 uur plaats. De veroorzaker is doorgereden.