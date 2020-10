Leontien van Moorsel doet in de 12 provinciën fietstocht Stadskanaal aan

STADSKANAAL – Voormalig profwielrenster Leontien van Moorsel fietst op verzoek van uitvaartverzorger en -verzekeraar Monuta van 19 oktober tot en met 2 november door alle provincies in Nederland. Vandaag deed zij Stadskanaal aan.

Leontien van Moorsel maakt een fietstocht door alle provincies van Nederland om aandacht te vragen voor het samen herinneren van overleden dierbaren. Tijdens de tocht haalt Leontien verhalen op bij nabestaanden in twaalf steden. Het eindpunt is op 2 november, de bekende herdenkingsdag, waar in de avond een online herdenking plaatsvindt.

“In 2020 zijn uitvaarten, maar ook herdenkingsmomenten, anders gelopen dan wellicht was gewenst. Dit heeft impact op hoe mensen getroost worden en hun verdriet verwerken. Herdenken en samen herinneringen ophalen aan een overleden dierbare is heel belangrijk voor de verwerking van verdriet. Het brengt vaak warme gevoelens en troost met zich mee die mensen weer kracht geeft om door te gaan. Door met heel Nederland samen te herinneren op de bekende herdenkingsdag, 2 november, willen we extra aandacht geven aan nabestaanden. Juist nu,” zegt Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta.

Vanmorgen vertrok Leontien uit Stadskanaal. De start was bij het crematorium en uitvaartcentrum Cereshof. Er waren nabestaanden aanwezig die herinneringen ophaalden. Aan een uitvaartverzorger van Monuta konden vragen worden gesteld. De verhalen van nabestaanden verschijnen dagelijks op monuta.nl/samenherinneren. Om kwart over elf zette Leontien, samen met een aantal medewerkers van Monuta, koers naar Emmen. Van daaruit vertrekt zij morgen voor een volgende etappe naar Deventer. Via de social media-kanalen van Monuta en Leontien kun je haar volgen op haar tocht door Nederland.

Samen Herinneren-avond

Op de ‘Samen Herinneren’-avond op 2 november kan iedereen in Nederland de naam van een dierbare die er niet meer is laten voorlezen. En daardoor laten voortléven. Kijkers worden welkom geheten door Monuta waarna ze gaan luisteren naar Trijntje Oosterhuis die een exclusief optreden geeft met prachtige akoestische liedjes. Na de namenlezing door Anita Witzier, voorzitter van het Monuta Helpt fonds, is er ook een moment van stilte voor alle overledenen. De online herdenking wordt afgesloten met een lichtvoorstelling. Iedereen is welkom om online vanuit huis mee te herdenken en een naam te laten voorlezen of mee te kijken. De online herdenking is gratis toegankelijk.

Aandacht voor elkaar

‘Samen Herinneren’ is een initiatief van Monuta in het kader van de landelijke actie van de Rijksoverheid, ‘Aandacht voor elkaar’. Vanaf 6 oktober zetten gemeenten en organisaties samen de schouders eronder om nog meer naar elkaar om te kijken. En om aandacht te geven aan elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook op 1,5 meter afstand.

Foto’s en video: Ronny