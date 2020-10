Natuur in het Oldambt door Aart Jan Langbroek

OLDAMBT – Een groene gemeente Oldambt maar met een schatkist waarvan de bodem is bereikt en waarin zelfs een gat is gesleten! Er zal worden bezuinigd, ook op groenonderhoud. Het resultaat: bomen die niet worden vervangen en (on)kruiden die welig zullen tieren? Een nadeel voor de natuur? Dat hoeft helemaal niet, er zijn kansen te over en die zullen we moeten oppakken. Onze gemeentelijke overheid samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners.

Kruiden

Ik stel dat er geen onkruiden bestaan, maar wel kruiden en dat we ze waarderen vanwege hun rol in onze leefomgeving. Natuurlijk, ze kunnen niet overal groeien, we moeten kunnen wandelen op en rijden over wegen die grotendeels vrij zijn van planten.

Bermen en maaibeheer

Heel belangrijk zijn bermen en groenstroken in en buiten stad en dorp, voor insecten, vogels en ook voor een aantrekkelijke woonomgeving. Maar dan moeten er wel voldoende kruiden, zowel grassen als bloemplanten aanwezig zijn. Nu worden ze meestal te vaak gemaaid. Daardoor is er een gebrek aan voedsel, nectar en stuifmeel. Dat gaat ten koste van hommels, bijen en zweefvliegen. Ook wordt hun voortplanting belemmerd, omdat poppen, rupsen en larven worden beschadigd of gedood. Helaas gaan dan ook kevers, slakken en spinnen verloren. En zij zijn echt nodig voor gezonde bermen en gezonde bomen. En staat het niet veel beter, bloeiende bermen in plaats van kale grasachtige alleen-maar-groene vlaktes? En bomen zullen na kap zeker herplant moeten worden vanwege het klimaat en gezonde lucht.

Bomen

Nog steeds zijn we geneigd om gras en kruiden rond bomen rigoureus te verwijderen. Niet doen dus, het zijn plekken waar diverse dieren nog een overlevingsplek kunnen vinden! En het komt de gezondheid van bomen ten goede omdat natuurlijke bestrijders zoals sluipwespen, sluipvliegen en spinnen kansen krijgen. En worden dan niet ook belagers voor mensen in toom gehouden?

Politieke keuzen

Het devies is dus om slim en met beleid bermen te maaien. Niet bijvoorbeeld iedere twee weken, maar pas wanneer de bloemen zijn uitgebloeid. En dan nog gefaseerd, zodat een deel van de kruiden in de winter kunnen overblijven waardoor insecten en bodemdieren veel meer kansen krijgen te overleven. Opdat het bermleven een feest wordt om naar te kijken, zowel in kleur als in insecten- en vogelbedrijvigheid. En voorts: minder maaien kost minder tijd, en dus minder geld of geld dat je op een andere slimmere manier voor biodiversiteit in kunt zetten.

Uiteindelijk is het aan de politiek om keuzes te maken. Zoals hiervoor geschetst kan bermbeheer anders, het moet ook anders. Ter wille van de biodiversiteit die nog steeds onder zeer grote druk staat. Dat is algemeen bekend. Meer specifiek voor het Oldambt en Westerwolde geldt dat vlinderpopulaties voor meer dan 50 % zijn afgenomen in de laatste 7-10 jaar!

Een vitale toekomst voor het Oldambt betekent niet alleen financiële gezondheid. Maar vooral dat het welzijn van de inwoners ook gebaat is bij een slim en goed toegepast maaibeheer. Het Oldambt moet weer b(l)oeien!

Informatie: www.ivn.nl/afdeling/westerwolde-oldambt; www.knnv.nl/oost-groningen

Ingezonden door Aart Jan Langbroek