Ook Duitsland en Oostenrijk scherpen coronaregels aan

DUITSLAND, OOSTENRIJK – Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen gaan in Duitsland vanaf maandag horeca, sportscholen en theaters zeker een maand dicht. Bondkanselier Angela Merkel is bang dat de druk op de ziekenhuizen te groot wordt als er niks gedaan wordt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het reisadvies voor Oostenrijk is aangescherpt naar code oranje.

De horeca gaat voorlopig tot eind november dicht, net als onder meer fitnessstudio’s, theaters en bioscopen. Eten bezorgen en afhalen mag wel. Buitenshuis mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. Verder wordt opgeroepen zo min mogelijk onnodig te reizen en niet bij mensen op bezoek te gaan. Scholen en kinderdagverblijven blijven wel open. Bij wedstrijden in de Bundesliga mogen geen toeschouwers aanwezig zijn.

In de hoofdstad Berlijn en de steden Frankfurt am Main, Bremen, München, Düsseldorf, Keulen, Aken, Stuttgart, Essen en Mannheim is het aantal besmettingen met het coronavirus ernstig gestegen. De kleurcode van deze steden is daarom aangepast van ‘geel’ (let op: veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen). Als u in deze steden bent geweest, dan gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. De grote vliegvelden liggen in de risicogebieden. U hoeft niet in thuisquarantaine te gaan als u buiten deze steden in ‘geel’ gebied hebt verbleven en alleen het vliegtuig bent ingestapt of overgestapt bent op het vliegveld. Dit geldt ook voor auto- en treinreizen. Meer informatie over de regels en uitzonderingen vindt u onder het kopje ‘Coronavirus’.

Oostenrijk

Het reisadvies voor Oostenrijk is aangescherpt naar oranje. Dat betekent dat je alleen voor noodzakelijke reizen naar het land mag. “Reis niet naar Oostenrijk voor toeristische reizen”, staat op de site van de Rijksoverheid.

Er zijn een paar uitzonderingen: de gemeenten Hinterriss en Jungholz in de deelstaat Tirol en de gemeente Kleinwalsertal/Mittelberg in de deelstaat Vorarlberg.

Mensen die naar Oostenrijk zijn geweest wordt bij terugkeer in Nederland gevraagd om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit hoeft niet als je alleen in een van de uitzonderingsgebieden bent geweest.