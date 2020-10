Politie ontruimt hennepkwekerij in Heiligerlee

HEILIGERLEE – De politie heeft vanmiddag in Heiligerlee een hennepkwekerij opgeruimd.

Vanmiddag werd in een loods aan de Kloosterlaan in Heiligerlee een hennepkwekerij aangetroffen. De politie kwam de kwekerij op het spoor doordat er in de omgeving veel stroomstoringen plaats vonden. Na een onderzoek naar de oorzaak van de kortsluitingen stuitte men op de kwekerij. Hierin stonden 1001 planten.

Zowel de planten en het kweekapparatuur is in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.