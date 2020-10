Vermist Brabants meisje is terecht

BERGHEM – De vermiste Celine van Es is ongedeerd aangetroffen.

De sinds vrijdag vermiste 15 jarige Celine van Es uit het Brabantse Berghem is terecht. Dat liet de politie gisteravond op Twitter weten.

Ze was vrijdag bij een man in een geel/groen Kia Picanto gestapt. Daarna ontbrak ieder spoor. Er werd via Amber Alert gevraagd naar het meisje uit te kijken en ook het programma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de vermissing. Er waren vermoedens dat Celine in de provincie Groningen zou kunnen zijn.

Celine is in een woning in Den Haag aangetroffen. De 31 jarige bestuurder van de Kia is aangehouden.