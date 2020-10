Wandelroute met fotospeurtocht voor senioren in Veendam

VEENDAM – Op vrijdag 6 november 2020 organiseert de gemeente Veendam een fotospeurtocht voor 55-plussers! Herkent u de plekken op de foto’s die tijdens de wandelroute door Veendam voorbij komen? Doe dan mee want Veendam Beweegt!

Fotospeurtocht

De wandelroute met fotospeurtocht van ongeveer 5 kilometer start bij Stadion De Langeleegte. Aan de start ontvangen alle deelnemers een routekaart, een envelop met een aantal foto’s en een instructie. De wandelroute gaat langs verschillende herkenbare plekken. Het is de bedoeling om goed op te letten waar de wandeling langsgaat en de foto’s in de juiste volgorde te leggen. De route eindigt weer bij Stadion De Langeleegte en daar wordt de juiste volgorde van de foto’s getoond.



Anders dan anders

In verband met de corona richtlijnen wordt er niet gezamenlijk gestart. Er worden ook geen groepen door de organisatie gemaakt. Uiteraard kunnen deelnemers zelf een groep vormen van maximaal 4 personen. Hierbij is het belangrijk om onderling altijd 1,5 meter afstand te houden. Geef bij het aanmelden duidelijk aan uit hoeveel personen uw groep bestaat.

Aanmelden

Deelnemen aan de fotospeurtocht kan door middel van een aanmelding. Opgeven kan telefonisch via: 06 8685 6864 of per mail: veendambeweegt@veendam.nl. Deelname aan de activiteit is gratis.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op dit platform vermeld.

Maandelijkse beweegactiviteiten voor 55-plussers

Vanaf oktober 2020 organiseert de gemeente Veendam maandelijks een sportieve activiteit voor 55-plussers. De activiteiten worden georganiseerd in het kader van sportstimulering en kennismaking. Elke maand wordt een andere activiteit georganiseerd. Het overzicht van alle geplande activiteiten tot maart 2021 staat op www.veendambeweegt.nl. De planning kan veranderen in verband met wijzigingen van de corona-maatregelen. Uiteraard wordt dit voorafgaand gecommuniceerd.

