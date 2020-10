Brandweer haalt gewonde gans uit het Oldambtmeer

OOSTWOLD – De brandweer heeft vanmorgen een gewonde gans uit het Oldambtmeer gered.

Omstreeks 9:40 uur werd de brandweer van Finsterwolde gealarmeerd voor een dier in de problemen op het Oldambtmeer ter hoogte van de Huningaweg in Oostwold. De dierenambulance was al ter plaatste.

Daar liep langs de waterkant een gans met een kapotte vleugel. Het dier liet zich niet zomaar vangen en vluchtte het water in. Het oppervlaktereddingsteam is met de boot het Oldambtmeer opgegaan en heeft de gans gevangen. Het dier werd vervolgens overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance. De vogel wordt overgebracht naar de dierenopvang in Ureterp Friesland.

Foto’s: Hemmo Kuiper