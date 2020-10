Janick Lanting, middenmoot positie, bij online Regio Cup dammen voor jeugdspelers

BAD NIEUWESCHANS – De 13-jarige Janick Lanting bevindt zich in de middenmoot positie bij de online Regio Cup dammen voor jeugdspelers.

Donderdag 29 oktober zijn de 4e t/m 6e ronde afgewerkt in de online Regio Cup dammen, voor jeugdspelers. Dit toernooi staat overigens onder auspiciën van de Drentse Dambond, waarbij Zainal Palmans, Michel Stempher en Rik Smit garant staan voor de organisatie.

De 12 talentvolle dammers uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland zijn geïnviteerd door de organisatie. De 13-jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en vaste speler in het 1e team van Damclub Winschoten, scoorde in deze 3 ronden 2 winstpartijen.

4e ronde

In de 4e ronde kwam Janick Lanting tegen Siebe Kortleven uit Dedemsvaart in een combinatie terecht die de latere nederlaag inluidde. De overgebleven stand bood namelijk te weinig compensatie voor een positief resultaat. Echter in de 5e ronde tegen broer Bart Jan Kortleven pakte Janick 2 punten, nadat Bart Jan met een “achterloper” een schijf dacht te winnen. Het werd zelfs een doorbraak naar de damlijn voor Janick. De latere winst was een kwestie van techniek. In de 6e en laatste ronde tegen Stefan Koenen uit Groningen nam Janick in het middenspel een “één om twee”, die hij langzaam maar zeker uitbouwde naar een winstpartij. Met dit resultaat is Janick Lanting doorgeschoven naar de middenmoot en bezet de 7e plaats met 6 punten uit 6 partijen.

7e t/m 9e ronde

Donderdagavond 5 november start Janick Lanting in de 7e ronde met zwart tegen Elise Schouten uit Hoogeveen. Daarna met wit tegen de koploper Matheo Boxum uit Emmeloord en de laatste ronde met zwart tegen Yulia Bintsarovska uit Kampen. Dit zogenaamde rondtoernooi wordt afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 10 minuten + 10 seconden”. D.w.z. 10 basis minuten met als bonus 10 seconden per zet.

Toernooibase KNDB

De onlinepartijen zijn na afloop terug te vinden op “toernooibase” van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Onder de noemer toernooien kunnen de liefhebbers de partijen analyseren bij “Regio Lidraughts Cup Drenthe”.

Ingezonden