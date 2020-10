DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op de Hümmlinger Weg in Papenburg zijn gistermorgen rond acht uur twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakte een 27 jarige vrouw zwaargewond aan haar gezicht. Een kind dat in een fietsstoeltje zat en een ander kind dat zich in een fietsaanhanger bevond bleven ongedeerd.

De andere fietser, een jongen van 11-15 jaar, viel eveneens op het wegdek. Mogelijk is hij ook gewond geraakt. Hij ging er vervolgens, samen met een vrouw, in de richting van de Johannesstraße vandoor. Ook een andere vrouw reed door zonder hulp te bieden. Zij reed op een groene fiets.

De politie is op zoek naar de jongen en getuigen van het ongeval. De jongen was ongeveer 1.60 m lang en had een tas bij zich.

Meppen

Gisterochtend belde een voorbijganger de brandweer omdat er rook uit een appartement aan de Allensteiner Straße in Meppen kwam. De brandweer verschafte zich toegang tot de woning. Er bleek een vergeten pan met inmiddels verbrand eten op het vuur te staan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor en er was verder geen schade.

