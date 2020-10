Pekelder Carbid Club slaat een jaartje over

OUDE PEKELA – De Pekelder Carbid Club heeft besloten dit jaar geen Oudejaarsfeest te organiseren. Dit vindt onder normale omstandigheden elk jaar plaats op het Industrieterrein West in Oude Pekela. De PCC schrijft hierover het volgende op Facebook:

Normaal beginnen we in oktober met de voorbereidingen voor oudejaarsdag. Vergunning aanvragen, sponsors benaderen, inkopen doen. Dit jaar is echter alles anders. Door de corona pandemie en de daarbij behorende maatregelen moeten wij als PCC ons afvragen of het op dit moment verantwoord is om een eindejaarsfeest te organiseren op de manier zoals wij dit normaal gesproken doen.

Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten dat we dit jaar geen eindejaarsfeest gaan organiseren en dus niet gaan carbidschieten. Kijkend naar de bezoekersaantallen die wij ieder jaar mogen verwelkomen dan vinden wij dit niet verantwoord. Wanneer wij het feest wel laten doorgaan dan moeten wij dit doen in een vorm die voor ons niet prettig voelt en wij denken voor jullie als bezoekers ook niet. Daar komt bij dat gezondheid veel belangrijker is dan een dag carbidschieten. We hopen volgend jaar weer een oudejaarsfeest te kunnen organiseren en hopen jullie dan allemaal weer te mogen begroeten in goede gezondheid.

We willen onze sponsoren bedanken voor hun steun en hopen dat we volgend jaar weer een beroep op jullie mogen doen. Blijf allemaal gezond, let op elkaar en maak er een leuke oudejaarsdag van met je naasten. Tot 31 december 2021!