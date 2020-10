Vmbo-leerlingen RSG Ter Apel gaan De Weddenschap aan

TER APEL – Vier klassen van RSG Ter Apel starten in de eerste week van november met De Weddenschap, een leesbevorderingsprogramma van de Stichting Lezen. Bibliotheek Ter Apel en de Groningse dichter en spoken word artist Myron Hamming dragen hun steentje bij om de leerlingen te motiveren en inspireren.

De Weddenschap bestaat tien jaar. Om het jubileum te vieren en de campagne kracht bij te zetten zijn er naast de drie landelijke ambassadeurs – Famke Louise, Jeangu Macrooy en DIO – zo’n 50 extra ambassadeurs en regionale leescoaches. In Groningen reist spoken word artist Myron Hamming langs de deelnemende scholen om de leerlingen te inspireren.

Dyslectisch maar wel de hele dag met taal bezig

Leescoach Myrons motto is: “Ik doe telkens weer wat ik nóg niet kan, om het straks te kunnen.” Dat vertelt hij ook aan de leerlingen die meedoen met De Weddenschap. “Het lezen van boeken is nog niet makkelijk, maar na de komende maanden kan iedereen het en wordt het misschien zelfs leuk.” Voor De Weddenschap lezen hij zelf ook een aantal boeken. Myron heeft gekozen voor boeken die passen bij zijn interesses, wat de drempel om ze te lezen flink verlaagt.

Toen Myron begon met dromen over een leven als dichter, maakte hij zich wel zorgen over zijn dyslexie. Een voldoende halen op een Nederlands toets is hem bijvoorbeeld nooit gegund. Toch lukt het hem nu aardig om over de barrière van zijn dyslexie heen te stappen. Hij is nu de hele dag met taal bezig, hoe moeilijk dat soms ook is. Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen zich daarom verbonden voelen met Myron en veel halen uit zijn tips.

Voor iedereen een leuk boek

Het leesstimuleringsproject De Weddenschap is een initiatief van Stichting Lezen. Tijdens dit jubileumjaar wordt samengewerkt met Biblionet Groningen. De Weddenschap is bedoeld voor het vmbo, maar ook het mbo en het praktijkonderwijs kunnen meedoen. Voor iedereen bestaat een leuk boek, maar het vinden van het juiste boek kan een uitdaging zijn. In het digitale klaslokaal kiezen leerlingen zelf een boek en zien ze ook direct of het boek beschikbaar is in de bibliotheek. Zo kan de leeservaring en de taalvaardigheid op een positieve manier worden verbeterd. Kijk voor meer informatie op www.deweddenschap.nl.

